Благовещенск, , 02:59 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов выразил соболезнования семьям людей, погибших в катастрофе автобуса в Забайкалье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Власти Забайкаля подтверждают гибель 19 человек в ДТП с автобусом

Своё соболезнование Василий Орлов написал на личной странице в сети Instagram.

«Соболезнования родным и близким тех, кто погиб в аварии в Забайкалье, а также всем жителям Забайкальского края. Там сегодня рейсовый автобус упал с моста в замерзшую реку Куэнга в 60 км от Сретенска. Погибли 19 человек, 22 человека пострадали. Страшная трагедия…», — написал губернатор Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье пассажирский автобус в 60 км от Сретенска упал с моста в реку, в результате чего погибло 19 человек, ещё 22 человека пострадали.