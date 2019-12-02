Хьюстон, США, , 03:10 — REGNUM В результате стрельбы, открытой неизвестным в деловом квартале Нового Орлеана, никто из иностранных граждан не пострадал. Об этом сообщило в Twitter генконсульство РФ в Хьюстоне.

«По данным регионального представительства Госдепартамента США, при стрельбе в г. Новый Орлеан, шт. Луизиана, никто из иностранных граждан не пострадал», — говорится в сообщении ведомства.

Мотивы и личность стрелка устанавливаются.

Напомним, не менее 11 человек получили ранения в ходе стрельбы, которую открыл неизвестный по горожанам Нового Орлеана в штате Луизиана США.

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