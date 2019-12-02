Хьюстон, США, 2 декабря 2019, 03:10 — REGNUM В результате стрельбы, открытой неизвестным в деловом квартале Нового Орлеана, никто из иностранных граждан не пострадал. Об этом сообщило в Twitter генконсульство РФ в Хьюстоне.
Мотивы и личность стрелка устанавливаются.
Напомним, не менее 11 человек получили ранения в ходе стрельбы, которую открыл неизвестный по горожанам Нового Орлеана в штате Луизиана США.
Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, пострадали 11 человек