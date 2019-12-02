Южно-Сахалинск, , 02:56 — REGNUM Дальневосточного криминального авторитета из «лихих 90-х» по кличке Зола (Золенко) экстрадировали в Россию из Японии. Это произошло впервые. Преступник был объявлен в международный розыск по запросу УМВД Сахалина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы МВД России, в период с 1992 по 2006 годы Золенко был одним из лидеров и активных участников одной из самых жестоких ОПГ Дальнего Востока. На счету группировки убийства, угоны транспортных средств, отмывание денег, полученных преступным путём.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии задержали членов ОПГ, промышлявшей незаконными азартными играми, организацией проституции, вымогательством.