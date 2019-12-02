Петропавловск-Камчатский, , 02:41 — REGNUM Компанию камчатского депутата краевого законодательного собрания оштрафовали за систематическое нарушение прав работников. Трудовая инспекция выявила грубые нарушения законодательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Суд Камчатки обязал больницу доплатить врачу полмиллиона рублей

В ходе проверки было выявлено, что работодатель не доплачивал своим работникам за работу во вредных условиях, не обеспечивал их специальной одеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты. Компании назначен штраф в размере 265 тыс. рублей. Работодатель оштрафован на 20 тыс. рублей.

Компания, которую возглавляет депутат от «Единой России», является одним из основных подрядчиков правительства Камчатки по ремонту и содержанию дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке суд обязал больницу, нарушавшую трудовые права врача, выплатить ему более полумиллиона рублей.