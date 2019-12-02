Петропавловск-Камчатский, , 02:31 — REGNUM На Камчатке наградили 16-летнюю школьницу, которая спасла во время пожара пятерых детей. Награду девочке от Союза спасателей вручил председатель Заксобрания региона Валерий Раенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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16-летняя Карина Парышева делала уроки в своей квартире, когда к ней постучала девятилетняя соседка. Девочка сказала, что в её квартире в одной из комнат начался пожар. Карина бросилась в соседнюю квартиру, там находились еще двое маленьких детей. Одного она взяла на руки, второй, что постарше, шёл сам.

Дома Карину ждали её младшие брат и сестра. Карина быстро собрала детей, нашла тряпки, намочила водой, приложив детям к лицам. Малыши взяли на руки своих питомцев — кошек. Все вместе под руководством Карины они вышли на улицу, где их встретили прибывшие пожарные. Пожар был потушен, а, благодаря действиям Карины, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 15-летнего камчатского школьника Радиона Буракова, который ценой жизни спас от медведя своего двоюродного брата.