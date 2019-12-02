Петропавловск-Камчатский, , 02:13 — REGNUM Директор Управляющей компании в Петропавловске-Камчатском растратил деньги жильцов и отправился в колонию на четыре года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Следствием установлено, что на протяжении двух лет директор УК «Энергия» самовольно распоряжался деньгами, которые жильцы одного из домов, обслуживаемых управляющей компанией, вносили в качестве платы за отопление, горячее и холодное водоснабжение и прочие коммунальные услуги. Директор перечислял деньги неким фирмам за работы, которые не были выполнены, а также тратил деньги жильцов на личные нужды.

Всего за два года директор растратил 4,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, крупное мошенничество выявлено в Хабаровске. Там арестована директор турфирмы, которая собрала с туристов, мечтавших поехать в страны АТР и Европы, в общей сложности более 9 млн рублей, но не оплатила отели в странах прибытия туристов. Деньги директор турфирмы присвоила. Жертвой мошенницы стали более 60 человек.