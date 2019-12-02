Санкт-Петербург, , 01:40 — REGNUM Движение электропоездов по Фрунзенско-Приморской линия метро Санкт-Петербурга было остановлено на участке пути, из-за проникновения в туннель зацеперов. Об инциденте сообщает 1 декабря портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Движение на пятой фиолетовой линии было остановлено от станции «Комендантский проспект» до станции «Волковская».

»В тоннель проникли зацеперы. Напряжение на контактном рельсе снято, поисковая бригада их ищет», — цитируют пресс-службу источник.

К ночи движение было восстановлено. «В 23−20 движение на Линии 5 восстановлено, метрополитен работает в штатном режиме», — сообщает Telegram-канал метро.