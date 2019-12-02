Киев, , 01:14 — REGNUM Вооруженный неизвестный убил трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, сообщает 1 декабря телеканал «112 Украина».

Как стало известно, Соболев с семьей выезжал от ресторана, когда к его Range Rover подошел неизвестный и выстрелил один раз, после чего скрылся.

Раненного ребенка вскоре забрала машина скорой помощи, однако спасти его не удалось: мальчик скончался по пути в больницу. Сообщается, что погибший был пятым ребенком депутата.

В Киеве объявлена спецоперация по поимке убийцы.

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