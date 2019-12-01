Киев, , 21:08 — REGNUM В результате стрельбы в столице Украине, городе Киев погиб ребенок, об этом 1 декабря сообщает издание 24.ua.

Неизвестный открыли стрельбу по автомобилю Range Rover, инцидент произошел на перекресте улиц Льва Толстого и Тарасовской. Погибшему ребенку было три с небольшим года.

Также ранения получил водитель транспортного средства, предположительно отец ребенка. Бандиты скрылись с места преступления.

Подробности преступления пока не сообщаются, правоохранительные органы Киева оцепили место преступления и объявили план «Сирена», направленный на поимку преступников.

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