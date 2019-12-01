Москва, , 20:35 — REGNUM Движение поездов по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) на участке Лобня — Москва восстановлено. Об этом 1 декабря сообщается на официальном аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании в социальной сети Twitter.

«Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении восстановлено. Вместе с РЖД мы прилагаем все усилия для восстановления интервала», — говорится в сообщении.

Напомним, информации об остановке сообщения на МЦД-1 появилась сегодня утром. Причиной сбоя стало падение человека на железнодорожные пути. На текущий момент тело девушки извлечено из-под платформы. Обстоятельства происшедшего выясняются.

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