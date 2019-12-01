Чита, , 19:59 — REGNUM В Забайкалье шестеро пассажиров разбившегося на территории Сретенского района автобуса госпитализированы в краевую клиническую больницу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Их доставили из Нерчинской райбольницы двумя вертолётами санавиации. Трое находятся в реанимации. У пострадавших самые разные травмы, пояснил главврач крайбольницы Виктор Шальнев.

Всего госпитализированы 19 пассажиров. Они проходят лечение в Сретенской, Шилкинской и Нерчинской больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 1 декабря автобус рухнул с моста на лёд реки. 19 человек погибли. При краевом управлении МЧС по номеру (3022) 35−61−61 открыта горячая линия, на которой работают психологи. Объявлен сбор средств.