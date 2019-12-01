Чита, , 19:27 — REGNUM В Забайкальском крае перевозчика Сергея Пнева, чей автобус упал с моста, в 2019 году проверяли трижды и выявляли нарушения. Об этом свидетельствуют данные СПАРК.

Отмечается, что нарушения связаны с отклонением от установленного маршрута и нарушением графика смены водителей. Кроме того, источник в страховой отрасли заявил, что автобус не был застрахован, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло сегодня, 1 декабря. Примерно в 60 километрах от Сретенска на мосту через реку у туристического автобуса лопнуло колесо, после чего транспортное средство вылетело с моста и упало на лед. В результате происшествия погибли 19 человек.

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