Чита, , 19:02 — REGNUM В Забайкальском крае опознаны тела 16 из 19 погибших при падении туристического автобуса с моста в реку Куэнга. Об этом 1 декабря сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Забайкальского края Андрей Гурулёв.

«Все тела доставлены в Сретенскую ЦРБ, 16 из них уже опознаны», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла сегодня, 1 декабря. Примерно в 60 километрах от Сретенска на мосту через реку у туристического автобуса лопнуло колесо. Транспортное средство вылетело с моста и упало на лед, перевернувшись на крышу. Лед под автобусом не треснул.

В результате происшествия погибли 19 человек. Всего в салоне автобуса находились около 40 человек. В регионе начат сбор средств для пострадавших и семей погибших в ДТП.

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