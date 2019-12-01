Гаага, Нидерланды, , 18:40 — REGNUM В Нидерландах сотрудники полиции не нашли в действиях подозреваемого в нападении на троих несовершеннолетних в Гааге террористического мотива. Об этом 1 декабря говорится на странице полиции в Twitter.

«Мы задержали подозреваемого в нападении с ножом на улице Гроте Марктстраат. Пока не обнаружено никаких признаков террористического мотива», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в результате нападения на торговой улице в Гааге трое прохожих получили ножевые ранения. Инцидент случился в месте оживлённой уличной торговли.

На следующий день подозреваемый был задержан. Правоохранительные органы продолжают вести расследование инцидента.

Читайте также: Пострадавшие при нападении в Гааге выписаны из больницы