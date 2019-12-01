Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали около 200 болельщиков московского «Спартака», им вменяется мелкое хулиганство. Об этом 1 декабря сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ночью были полицейские рейды по барам и на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения.

«Им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки, но люди вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий», — сказал собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 декабря, в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

Отметим, 30 ноября после матча молодежного первенства в Санкт-Петербурге задержали шестерых болельщиков «Спартака», выкрикивавших на матче оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы. Так было и 24 ноября во время игры с клубом «Урал», а до этого против сборной команды Сан-Марино, закрывавшей отборочный турнир Чемпионата Европы 2020 года.

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