Чита, , 17:01 — REGNUM Рухнувший с моста через реку Куэнга в Забайкалье туристический автобус не был застрахован, Об этом пишет ТАСС.

Госномер автобуса M794OH75 отсутствует в базе Национального союза страховщиков ответственности, заявил агентству информированный источник. По его словам, возмещение ущерба может лечь на перевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус разбился 1 декабря. Погибли 19 человек, в том числе водитель. Ещё более 20 получили травмы. Всего в салоне находились более 40 человек.

Автобус принадлежал частному предпринимателю.