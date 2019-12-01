Йошкар-Ола, , 16:48 — REGNUM Девять рыбаков спасены в Марий Эл, которые оказались на оторвавшейся льдине, дрейфующей по Волге. Об этом сообщает Марийская аварийно-спасательная служба.

Спасателям пришлось добираться до пострадавших на судне с воздушной подушкой. Троих рыбаков — жителей Йошкар-Олы — эвакуировали на территорию ГФУ «Инженерные защиты Чебоксарского водохранилища». Остальные пострадавшие добрались до берега самостоятельно.

Никому из рыбаков медицинская помощь не потребовалась. Спасательная операция длилась около трех часов.

Как сообщало ИА REGNUM, информация об оторвавшейся от берега льдине поступила в региональное спасательное ведомство в 13:20 мск 30 ноября. Инцидент произошёл возле деревни Пинжедыр Килемарского района Марий Эл. Дозвониться по единому номеру 112 удалось одному из рыбаков. На помощь незамедлительно было направлено судно на воздушной подушке.