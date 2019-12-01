Донецк, , 16:50 — REGNUM Двое военнослужащих Народной милиции Донецкой Народной Республики погибли при обстерле территории ДНР украинскими снайперами. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

По данным пресс-службы, военнослужащие вооружённых сил Украины, желая дестабилизировать обстановку в зоне военного конфликта, отправили в Донбасс группу снайперов.

Тактику украинских войск, основанную на привлечении снайперов, ведущих прицельный огонь по военнослужащим и мирным жителям ДНР, назвали в армии Республики «бесчеловечной».

Сообщается, что в результате снайперского обстрела позиций Народной милиции ДНР ранения, несовместимые с жизнью, получили двое защитников Республики. Армия ДНР была вынуждена открыть ответный огонь, в результате которого были убиты трое и ранены двое военнослужащих Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи случаях нарушения режима перемирия в течение суток украинскими боевиками на территории ДНР.

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