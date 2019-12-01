Чита, , 16:42 — REGNUM Разбившийся 1 декабря на льду руки Куэнга туристический автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

В автобусе «Granbird» находились 44 человека, включая водителя. Как отмечает владелец транспортного средства, все необходимые проверки ранее были пройдены.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в 60 километрах от города Сретенска у транспорта лопнуло колесо. Он съехал с дороги, пробил бордюр и упал на лёд реки. Погибли 19 человек, в том числе водитель. Ещё более 20 госпитализированы.