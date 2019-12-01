Петрозаводск, , 16:26 — REGNUM Три человека погибли, ещё один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей с лесовозом в Карелии. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла в 14:00 (совпадает с мск) в Пряжинском районе на 371-м км дороги А-121 «Сортавала», недалеко от поселка Колатсельга. На месте ДТП погибли три человека, один пострадал.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии транспортируют в больницу Пряжинского района. Как пояснили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава, если возникнет необходимость, пострадавший будет доставлен вертолётом в специализированный стационар в городе Петрозаводске.

На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и представители экстренных служб. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате ДТП на трассе Казань — Оренбург в Татарии. Ещё три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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