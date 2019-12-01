Вашингтон, , 16:24 — REGNUM Как минимум 11 человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный по прохожим в городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана. Об этом 1 декабря сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошёл во «французском» квартале исторической части города, которая является одной из самых оживлённых в Новом Орлеане. Вооружённый злоумышленник открыл стрельбу по людям в 03:20 по местному времени (12:20 мск).

В результате стрельбы были госпитализированы десять человек, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжёлое. Ещё один пострадавший сам обратился в медучреждение.

Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место происшествия, по подозрению в совершении преступления задержали мужчину. В настоящее время устанавливается причастность задержанного к стрельбе. Идёт расследование, патрулирование в районе, где произошло ЧП, усилено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации в городе Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния преступника с мачете, ограбившего магазин.

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