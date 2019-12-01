Тунис, , 15:53 — REGNUM В Тунисе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Туниса.

По данным МВД Туниса, в дорожно-транспортном происшествии с участие туристического автобуса погибли 22 человека. Ещё 21 человек получил ранения.

Напомним, сегодня в России, в Забайкальском крае также произошло ДТП с участием туристического автобуса. По данным краевых властей погибли 19 человек.