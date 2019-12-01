Ростов-на-Дону, , 15:48 — REGNUM Сухогруз, гружёный подсолнечным шротом, сел на мель в Ростовской области. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Грузовое судно следовало из Ростова-на-Дону в Турцию, на борту находятся 14 человек экипажа. Посадка судна на мель произошла на Азовском перекате.

Пострадавших в результате инцидента нет, разлива нефтепродуктов не произошло, судоходный ход не перекрыт, судно повреждений не получило.

Стоит отметить, что в конце ноября в Ростовской области на реке Дон и в Азовском море наблюдалось сильное обмеление из-за сухой погоды и сгонного ветра. Навигация на реке Дон была приостановлена. В настоящее время уровень воды в реке и в море вернулся к норме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о севшем на мель в Чёрном море у побережья Одессы танкере «Делфи». В результате посадки на мель произошёл разлив нефтепродуктов из танкера.

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