Луганск, , 15:39 — REGNUM В 46 бригаде ВСУ в ходе проверки была выявлена недостача бронежилетов и шлемов. Об этом сообщается 1 декабря в заявлении офицера пресс-службы народной милиции Луганской народной республики Ивана Филипоненко, опубликованном на официальном сайте народной милиции республики.

Сообщается, что в подразделения бригады проводится проверка. В течение трех дней проверки, комиссия службы РАВ ОТГ «СЕВЕР» обнаружила отсутствие более сорока процентов необходимого количества защитного снаряжения — бронежилетов и шлемов.

Из бронежилетов, которое имеется в наличии, лишь двадцать процентов соответствуют заявленной категории технического состояния (первая и вторая). Оставшиеся сорок процентов — имеют по факту четвертую и пятую категорию защиты, несмотря на то, что согласно срокам эксплуатации у них должна быть как минимум вторая категория.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в народной милиции Донецкой народной республики сообщали о низком уровне тылового обеспечения военнослужащих одной из бригад ВСУ. В связи с чем военнослужащие массово продают военное имущество, чтоб улучшить свои условия проживания.

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