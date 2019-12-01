Каир, , 15:36 — REGNUM Как минимум три человека погибли, ещё четверо пострадали в результате обрушения части ограждения церкви VI века в городе Маллави в египетской провинции эль-Минья. Об этом 1 декабря сообщает газета Al-Youm 7.

Обрушение стены произошло утром 1 декабря. Спасателям удалось извлечь из-под завалов тела троих человек. Среди погибших — четырёхлетний ребёнок.

Раненые были госпитализированы. Разбор завалов продолжается. На место происшествия прибыл губернатор провинции.

Губернатор провинции выразил соболезнования родным близким погибших, навестил в больнице пострадавших и поручил выяснить причины обрушения стены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине с младенцем, которая пострадала из-за обрушения на неё куска фасада дома во Владисостоке.

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