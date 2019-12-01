Чита, , 15:00 — REGNUM В Забайкальском крае начат сбор средств для пострадавших и семей погибших в ДТП с туристическим автобусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Деньги собирают краевое министерство труда и социальной защиты и региональный Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Деньги можно переводить на счёт фонда, но нужно делать пометку «Помощь пострадавшим в ДТП».

Реквизиты благотворительного счёта размещены на портале краевого правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в Сретенском районе 1 декабря. Туристический автобус упал с моста на лёд реки. Погибли 19 человек.