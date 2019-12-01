Ярославль, , 14:57 — REGNUM В Ярославской области пять человек скончались, выпив неизвестную жидкость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Ярославской области. Погибшие были найдены ночью 30 ноября в квартире жилого дома поселка Дубки Ярославского района. Трое мужчин 31,33 и 38 лет погибли на месте, 24-х и 42-х летние женщины умерли в больнице.

Место происшествия СУ СКР по ЯО

«Причиной смерти граждан явилось отравление неустановленным веществом. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается употребление потерпевшими в качестве спиртного напитка жидкости, предназначенной для удаления грязи со стекол автомобиля. Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти», — рассказали ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ярославской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР.

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