Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Движение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено из-за сильного снега и гололеда по дороге Гудаури — Коби, ведущей к границе с Россией в Грузии. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Сообщается, что на участке Гудаури — Коби автодороги международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс до границы с Россией из-за снега и гололёда запрещено передвижение передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта.

Для автотранспортных средств другого типа автодорога остаётся открытой. Также разрешено передвижение всех автотранспортных средств на других участках автодороги.

Водителям всех автотранспортных средств настоятельно рекомендуется быть внимательными при поездке по автотрассе, соблюдать правила движения и скоростной режим, а также дистанцию и не совершать резких необдуманных манёвров.

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