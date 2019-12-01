Москва, 1 декабря 2019, 14:35 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибшим в крупной автокатастрофе в Забайкальском крае. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил пресс-секретарь Медведева Олег Осипов.
По его словам, Медведев по телефону дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим в этом страшном ДТП, а также родственникам всех погибших в этой аварии.
Также Осипов сообщил, что Медеведев выразил соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае туристический автобус Kia Grandbird частного автоперевозчика опрокинулся с моста через реку Куэнга в Сретенском районе края. Опрокидывание произошло из-за лопнувшего колеса автобуса.
На данный момент официально известно о 19 погибших. По другим данным, погибших уже 20 человек. Всего в автобусе находились 44 человека.