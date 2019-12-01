Чита, , 14:33 — REGNUM В Забайкальском крае закончены спасательные работы на реке Куэнга, на лёд которой с трассы рухнул пассажирский туристический автобус. Об этом журналистам сообщили в МЧС.

В ходе спасательных работ перевернувшийся автобус поставили на колёса. Из салона извлекли людей.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла днём 1 декабря. Сейчас официально известно о 19 погибших. Также 22 человека получили травмы, но выжили.

Работает горячая линия. С психологами МЧС можно связаться по номеру (3022) 35−61−61.