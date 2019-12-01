Чита, , 14:25 — REGNUM В Забайкалье открыта горячая линия в связи с аварией туристического автобуса. Об этом сообщает МЧС России.

Дозвониться на линию можно по номеру (3022) 35−61−61. На ней работают психологи МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический автобус упал с трассы на лёд реки Куэнга. Официально известно о 19 погибших. Ещё 22 человека получили травмы, но выжили.

В автобусе ехали 44 человека. Авария произошла из-за лопнувшего колеса. По факту трагедии заведено уголовное дело.