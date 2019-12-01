Турин, Италия, , 15:56 — REGNUM Около 10 тыс. человек были эвакуированы из-за начала операции по обезвреживанию бомбы времён Великой Отечественной войны в итальянском городе Турине. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба мэрии города.

Операция началась в 09:00 (11:00 мск) и продлится 5−7 часов. Обезвреживание боеприпаса осложнено тем, что у бомбы повреждён один из взрывателей. Как пояснили специалисты-взрывотехники, передний взрыватель заморозят, задний срежут потоком воды и песка.

Вокруг места обнаружения бомбы установлены две зоны безопасности: красная, в радиусе 300 м и жёлтая. Из красной зоны эвакуированы все жители на срок до 21:00 по местному времени, в жёлтой зоне жителям предписано не выходить из дома до конца операции и рекомендовано не подходить к окнам.

Кроме того, властями города закрыто воздушное пространство над Турином и ограничено движение поездов и общественного транспорта. Центральный вокзал города закрыт до 16:30.

Ранее ИА REGNUM сообщало о бомбах времён Второй мировой войны, которые были найдены в Италии в озере Изео, расположенном на севере страны в окрестностях Бергамо.

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