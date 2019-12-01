Париж, , 14:03 — REGNUM Самый высокий, красный, уровень погодной опасности объявлен из-за сильных ливней в двух департаментах на юго-востоке Франции. Об этом 1 декабря сказано в коммюнике национальной метеорологической службы Meteo France.

Красный уровень погодной опасности означает погодное явление исключительной интенсивности, представляющее собой опасность для людей. Такой уровень объявлен в департаментах Вар и Приморские Альпы, где ожидается выпадение от 60 до 100 мм осадков. Как поясняют метеорологи, выпадение такого количества осадков на уже пропитанную водой почву повышает опасность наводнений.

Оранжевый, предпоследний, уровень метеоопасности также из-за сильных ливней введён в департаментах Воклюз, Дром и в Альпах Верхнего Прованса.

Жителям департаментов рекомендуется по возможности оставаться дома, предпринять все возможные меры защиты от наводнений, избегать подтопленных мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении оранжевого уровня метеотревоги в 11 департаментах на юге и юго-востоке Франции из-за сильных ливней.

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