Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Быстрая реакция водителя пригородного автобуса позволила избежать тяжких последствий во время возгорания, которое произошло днем 1 декабря в Приморском районе Санкт-Петербурга.

По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 12:21 мск водитель автобуса компании «Третий парк», следовавшего из Петербурга в Зеленогорск, у дома 45 по Приморскому шоссе обнаружил задымление моторного отсека.

«Водитель остановил автобус на обочине и эвакуировал пассажиров около 50 человек. В результате происшествия никто не пострадал», — отметили в дорожной полиции.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавили в УГИБДД.