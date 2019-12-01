Казань, , 13:25 — REGNUM Два человека погибли, ещё трое пострадали в результате ДТП на трассе Казань — Оренбург в Татарии. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла на 361-м километре автотрассы Казань — Оренбург около 10:00 мск. Столкнулись автомобили Reno Duster и Lada Kalina. По предварительной информации, Reno Duster при обгоне совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina.

В результате ДТП погибли два пассажира. Оба водителя и ещё один пассажир были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП работают представители экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

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