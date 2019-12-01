Чита, , 13:14 — REGNUM Власти Забайкальского края подтверди информацию о гибели 19 человек в дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, туристический автобус Kia Grandbird, перевозивший 43 пассажира из Сретенска в Читу, вылетел с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. Автобус перевернулся и упал на лед.

Краевые власти подтверждают гибель 19 человек, среди которых водитель автобуса и двое детей. Десятки человек получили ранения.

На месте продолжается спасательная операция, осложненная тем. что автобус лежит на льду и к нему опасно подгонять тяжелую технику.