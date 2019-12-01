Луганск, , 13:25 — REGNUM Перестрелка между боевиками ВСУ и представителями незаконных националистических формирований произошла в районе населенного пункта Золотое. Об этом 30 ноября сообщается в заявлении офицера пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Михаила Филипоненко, опубликованном на сайте народной милиции ЛНР.

Инцидент произошел ночью 28 ноября, в ходе обстрелов были применены гранатометы и стрелковое оружие. В частности перестрелка произошла в районе населенного пункта Золотое между боевиками 72 бригады и незаконными вооружёнными националистическими формированиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Харькове в больнице умер командир 128 бригады ВСУ, который по сообщению представителей народной милиции Донецкой народной республики получил ранение в результате обстрела автомобиля, на котором он передвигался, боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ