Луганск, , 13:08 — REGNUM Двое военнослужащих вооруженных сил Украины после возникшей между ними ссоры, переросшей в драку, в результате употребления алкоголя, поступили в лечебное учреждение с ножевыми ранениями. Об этом 30 ноября сообщается в заявлении офицера пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Михаила Филипоненко, опубликованном на сайте народной милиции ЛНР.

В заявлении указано, что данный случай был зафиксирован 27 ноября в 46 бригаде. Двое украинских военных с ножевыми ранениями и черепно-мозговыми травмами были доставлены в лечебное учреждение населенного пункта Счастье. В результате расследования выяснилось, что военные находились на боевом дежурстве и при этом употребляли алкоголь. Между ними возникла ссора, которая в итоге перешла в драку.

Сообщается также, что командир бригады до настоящего времени не доложил вышестоящему руководству о произошедшем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР сообщалось, что по имеющейся информации с 1 по 25 ноября не боевые потери среди военных ВСУ составили 22 человека.