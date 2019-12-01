Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM Пешеходы пострадали в результате наезда на них легкового автомобиля в центре Санкт-Петербурга. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и Ленинградской области.

Авария произошла в 10:20 мск на Смольнинской набережной. Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 24-летнего водителя по невыясненной причине выехал на тротуар, сбил двух пешеходов, после чего врезался последовательно в столб и в забор, потом перевернулся.

В результате ДТП пострадали двое пешеходов, мужчины 45 и 39 лет. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести. Информация о состоянии водителя не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все причины и обстоятельства аварии.

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