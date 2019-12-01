Донецк, , 12:37 — REGNUM С 1 по 25 ноября текущего года командование ООС скрыло 22 случая не боевых потерь ВСУ. Об этом 30 ноября сообщается в заявлении официального представителя управления народной милиции ДНР, опубликованном на официальном сайте оперативного командования Донецкой народной республики.

13 случаев из этих 22 — произошли в 92-й отдельной механизированной бригаде вооруженных сил Украины. Четверо военных бригады погибли в результате неосторожного обращения с оружием, пять военнослужащих — совершили суицид, четверо погибли в результате запущенных форм инфекционных заболеваний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командир роты одной из бригад ВСУ убил военнослужащего, который собирался покинуть расположение.

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