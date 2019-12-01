Спасатели перевернули автобус на колёса и частично срезали расплющенную крышку.
Спасательная операция на месте ДТП с автобусом в Забайкалье продолжается
На месте аварии идёт спасательная операция.
МЧС подтверждает гибель 15 человек в страшном ДТП с автобусом в Забайкалье
МЧС официально подтвердило гибель 15 человек.
После ДТП с автобусом в Забайкалье возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело.
Число жертв падения автобуса с моста в Забайкалье возросло до 18 человек
Через несколько минут поступила информация уже о 18 погибших. Ещё шестеро были госпитализированы.
Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 20 человек.
Лопнувшее колесо стало причиной страшного ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.
Сообщается, что из-за лопнувшего переднего колеса 47-летний водитель автобуса потерял управление и съехал с проезжей части вправо по ходу движения.
Подробности: Причиной смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье стало лопнувшее колесо
Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 10 человек
Позднее стало известно о десяти погибших. Об этом сообщило ГИБДД.
Изначально региональный минздрав сообщил о семерых пострадавших.
Автобус ехал из Сретенска в Читу.