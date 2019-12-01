1 Декабря
 
12:44

Спасатели перевернули автобус на колёса и частично срезали расплющенную крышку.

12:43

Спасательная операция на месте ДТП с автобусом в Забайкалье продолжается

На месте аварии идёт спасательная операция.

12:42

МЧС подтверждает гибель 15 человек в страшном ДТП с автобусом в Забайкалье

МЧС официально подтвердило гибель 15 человек.

12:39

После ДТП с автобусом в Забайкалье возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело.

12:37

Число жертв падения автобуса с моста в Забайкалье возросло до 18 человек

Через несколько минут поступила информация уже о 18 погибших. Ещё шестеро были госпитализированы.

12:36

Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 20 человек.

12:35

Лопнувшее колесо стало причиной страшного ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что из-за лопнувшего переднего колеса 47-летний водитель автобуса потерял управление и съехал с проезжей части вправо по ходу движения.

Подробности: Причиной смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье стало лопнувшее колесо

12:35

Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 10 человек

Позднее стало известно о десяти погибших. Об этом сообщило ГИБДД.

12:33

В Забайкалье семь человек тяжело пострадали при падении автобуса с трассы

12:32

Изначально региональный минздрав сообщил о семерых пострадавших.

12:32

Автобус ехал из Сретенска в Читу.