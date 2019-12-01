Чита, , 12:26 — REGNUM Спасательная операция на месте падения туристического автобуса с моста на лед реки Куэнга в Забайкальском крае продолжается. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает МЧС России.

На данный момент спасателям удалось перевернуть автобус обратно на колеса и частично срезать расплющенную крышку. Из искореженного салона продолжают извлекать людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, туристический автобус следовал из Сретенска в Читу. на мосту через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска у автобуса лопнуло колеса и многотонная машины вылетела с моста. Автобус перевернулся и упал на лед реки.

На данный момент МЧС подтверждает гибель 15 человек, а также сообщает о 18 пострадавших. По другим данным погибших уже 19 человек и среди них двое детей.

Известно, что в автобусе находились 43 человека и водитель.