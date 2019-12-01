Донецк, , 12:31 — REGNUM Военнослужащий ВСУ 8 батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады был убит командиром роты в ходе конфликта, возникшего на фоне распития алкогольных напитков. Об этом 30 ноября сообщается в заявлении официального представителя управления народной милиции ДНР, опубликованном на официальном сайте оперативного командования Донецкой народной республики.

В сообщении сказано, что военнослужащие 8 батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ выражают массовые недовольства в связи с уровнем тылового обеспечения. Была проведена проверка батальона, по результатам которой командиру бригады было объявлено о служебном несоответствии. Однако положение военнослужащих после проверки в батальоне не изменилось. Это привело к тому, что боевики вынуждены были продавать военное имущество для того, чтоб обеспечить более комфортные условия проживания. В частности, как уточняется, боевики стали массово продавать штык-ножи к автоматам.

В заявлении также указано, что в связи с этим есть случаи не боевых потерь. Так накануне после употребления алкоголя, военнослужащий батальона выразил недовольство в адрес командования и сообщил о намерении покинуть в ближайшей перспективе подразделение. Возник конфликт, в ходе которого командир роты убил подчиненного из оружия. А для того, чтоб скрыть факт не боевой потери, командование бригады в штаб ООС доложило, что военнослужащий погиб в результате обстрела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два боевика ВСУ выпрыгнули с поезда из-за нежелания участвовать в боевых действиях в Донбассе.

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