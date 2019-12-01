Чита, , 12:16 — REGNUM Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю подтверждает гибель 15 человек в страшном дорожно-транспортном происшествии на автодороге Чита — Сретенск.

Напомним, сегодня, 1 декабря, туристический автобус KIA Grandbird частного перевозчика вез 43 человека из Сретенска в Читу. В 60 километрах от Сретенска у автобуса лопнуло колесо и он вылетел с моста через реку.

Автобус перевернулся и упал на лед. Это осложнило спасательную операцию, так как подогнать тяжелую технику к перевернувшемуся автобусу оказалось невозможно.

На данный момент МЧС подтверждает гибель 15 человек и тяжелые ранения 18 пассажиров. Известно, что среди погибших и водитель автобуса.

По неподтвержденным данным, число погибших возросло уже до 19 человек, и среди них двое детей.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.