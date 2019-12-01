Чита, , 12:12 — REGNUM Лопнувшее колесо стало причиной страшного ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что из-за лопнувшего переднего колеса 47-летний водитель автобуса потерял управление и съехал с проезжей части вправо по ходу движения.

ЧП произошло на мосту, автобус проломил ограду моста и рухнул на лёд реки Куэнга, при этом лёд выдержал вес машины. В автобусе находилось 43 пассажира и водитель. На данный момент известно о 18 погибших и шести пострадавших в результате ДТП. Водитель автобуса погиб.

Авария произошла на 60-м км автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи. Автобус совершал рейс из Сретенска в Читу.

Ранее ИА REGNUM сообщало подробности ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае, в результате которого погибли 18 человек.

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