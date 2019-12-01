Ростов-на-Дону, , 12:12 — REGNUM Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы и совершивший экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, вылетел в пункт назначения в город Сочи. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба авиакомпании.

Самолёт выполнявший рейс SU1152 по маршруту Шереметьево — Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту «Платов» города Ростова-на-Дону из-за ухудшения самочувствия у одной из пассажирок.

Женщине 55-ти лет стало плохо во время полёта, бортпроводники оказали ей необходимую помощь и доложили о случившемся командиру экипажа. Командир принял решение о вынужденной посадке в Ростове-на-Дону. После посадки в аэропорту «Платов» пассажирка с подозрением на инсульт была передана в руки бригады скорой помощи.

Самолёт после дозаправки в аэропорту Ростова-на-Дону вылетел в Сочи.

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