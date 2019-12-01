Чита, , 11:54 — REGNUM Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия в Забайкальском крае, где сегодня, 1 декабря, туристический автобус вылетел с моста и перевернулся.

Известно, что автобус KIA Grandbird был туристическим — в нем находились 43 человека и водитель. Автобус ехал из Сретенска в Читу. Рейс выполнял частный перевозчик.

Примерно в 60 километрах от Сретенска на мосту через реку у автобуса лопнуло колесо. Многотонная машина вылетела с моста и упала на лед, перевернувшись на крышу. Лед под автобусом не треснул.

На данный момент известно о 18 погибших и шести пострадавших.

Ситуацию осложняет тот факт, что автобус лежит на льду реки — спасатели не могут подогнать тяжелую технику и быстро разрезать искореженные конструкции кузова автобуса, так как лед может треснуть.

Внутри автобуса до сих пор остаются люди. Их состояние не известно.

Также сообщается, что за рулем упавшего с моста автобуса находился 47-летний Сергей Кубасов. Его стаж вождения — более 20 лет. Водитель погиб.