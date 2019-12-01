Чита, , 12:03 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следователями в связи с падением с моста пассажирского автобуса в Забайкалье. Об этом 1 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления следственного комитета РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Сретенск — Чита упал с моста в реку Куэнга в 60 км от города Сретенска в Забайкальском крае. В автобусе находились 43 пассажира и водитель. По предварительным данным, в результате ДТП погибли 15 человек, пострадали 18 человек.

Уголовное дело возбуждено о признакам преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. На место происшествия направлены следователи-криминалисты регионального следственного управления. Расследовать дело будут следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел.

На месте происшествия работают представители экстренных служб. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вылете из Читы на место ДТП с автобусом в Забайкалье вертолёта регионального центра медицины катастроф с бригадой медиков на борту.

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