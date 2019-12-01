Киев, , 12:03 — REGNUM Подозреваемые во взрыве и ограблении отделения «Ощадбанка» в столице Украине задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 1 декабря сообщил председатель правления «Ощадбанка» Андрей Пышный на своей странице в социальной сети Faсebook.

Пышный уточнил что задержание подозреваемых произошло несколько часов назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября рано утром в Киеве было взорвано и ограблено отделение «Ощадбанка». Как сообщали сотрудники полиции целью грабителей был скорее всего банкомат, от которого предположительно и исходила взрывная волна. Позже уточнялось, что было похищено порядка 250 тысяч гривен.

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