Чита, , 11:34 — REGNUM По данным экстренных служб число жертв аварии с туристическим автобусом в Забайкальском крае достигло 18 человек., ещё шесть человек были госпитализированы.

Напомним, что авария произошла сегодня на автотрассе Чита — Сретенск. Туристический автобус следовал из Сретенска и вылетел с моста на лед. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, что и привело к ДТП.

Сейчас сообщается о как минимум 18 погибших. Ещё шесть человек в тяжелом состоянии доставлены в больницы.

На месте продолжают работать экстренные службы, данные о пострадавших уточняются.